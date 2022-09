Fa kitesurf con gli amici, una raffica di vento lo sbatte a terra: trasportato in ospedale con fratture multiple e un trauma cranico

GRADO. Un uomo di 32 anni, di nazionalità slovena, è rimasto ferito nel pomeriggio di giovedì 1 settembre mentre stava praticando kite surf a Grado. Nella caduta ha riportato alcune fratture e un trauma cranico.

A originare l’incidente sarebbe stata una forte e improvvisa raffica di vento che ha scaraventato a terra l’uomo.

Assieme ad altri amici, stava effettuando le consuete evoluzioni davanti alla spiaggia dove, in giornate con bora come quella di giovedì, gli appassionati non mancano. Una raffica più intensa ha fatto perdere all’uomo il controllo della sua vela.

I primi a intervenire sono stati i suoi amici, con i quali era giunto a Grado e altri kitesurfisti. Lo sloveno ha subito la sospetta frattura della scapola e della clavicola e battuto il capo. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Sogit di Grado, allertati dal 118 e contemporaneamente è atterrato all’isola della Schiusa l’elisoccorso. Prestate le prime cure, l’uomo è stato condotto a riva e qui trasportato in ambulanza fino all’elicottero, che lo ha poi trasportato all’ospedale di Udine: le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.