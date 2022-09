Lavori di manutenzione dello svincolo sull’A23, chiuso nella notte il casello di Pontebba

UDINE. I lavori di manutenzione dello svincolo autostradale renderanno necessaria la chiusura della stazione di Pontebba sulla A23 Udine-Tarvisio: l’interdizione al traffico veicolare sarà attivata dalle 22 di martedì 6 alle 2 di mercoledì 7 settembre: divieto in entrata verso Udine e in uscita per chi proviene da Udine o da Tarvisio.

In una nota di Autostrade per l’Italia viene consigliato in alternativa, per la chiusura in entrata verso Udine, di entrare alla stazione di Carnia.

Per la chiusura in uscita per chi proviene da Tarvisio, invece, il consiglio per i veicoli leggeri è quello di uscire allo svincolo di Tarvisio nord. I mezzi pesanti che dal confine di Stato sono diretti a Pontebba, al contrario, dovranno sostare, fino alla riapertura della stazione di Pontebba, nel parcheggio della A2 “Zollamt-Arnoldstein”, in territorio austriaco.

Per la chiusura in uscita per chi proviene da Udine, infine, tutti i veicoli dovranno uscire alla stazione di Carnia, immettersi sulla SS52 Carnica verso Udine e poi sulla SS13 Pontebbana in direzione di Tarvisio.