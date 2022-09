Vertenza Wärtsilä, a Trieste oltre 12 mila persone al corteo contro i licenziamenti

TRIESTE. Ore 19. La manifestazione si è conclusa dopo la serie di interventi sul palco. Ad aprirla è stato Fabio Kanidisek (Rsu Fim Cisl) che ha chiesto un minuto di silenzio per i morti sul lavoro, ringraziando la città per la partecipazione al corteo e i lavoratori venuti da fuori Trieste.

Kanidisek ha anche sottolineato la presenza su un palco sindacale del gonfalone degli industriali: «Questo significa che nella lotta non siamo soli». Ha quindi preso la parola Cristiano Visentin, lavoratore della Wärtsilä a rischio licenziamento che si è commosso durante l’intervento.

Poi il segretario generale della Fiom, Michele De Palma che si è appellato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per una crisi che non è solo nazionale, quindi è toccato a un lavoratore dell’indotto, Lorenzo Urbani e al segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, Infine, hanno parlato sul palco Nikel Epote, sindacalista dei portuali, e il segretario generale della Fim Roberto Benaglia.

Ore 18. Il corteo è arrivato in piazza Unità per il clou della manifestazione, con gli interventi sul palco. Intanto sono arrivati i dati sulla partecipazione: 12 mila persone secondo la Questura, 15 mila secondo le stime dei sindacati.

Il corteo ha raggiunto una lunghezza massima di 1,3 chilometri. Sul palco la bandiera alabardata, la bandiera della Regione e una bandiera tricolore tutte listate a lutto. Oltre ai gonfaloni del Comune di Trieste anche quelli del Comune di Muggia e di Confindustria Alto Adriatico.

Durante il corteo sono stati esposti striscioni di solidarietà dai lavoratori di altre importanti realtà industriali del territorio triestino e regionale, come Flex, Fincantieri ed Electrolux.

Solidali anche alcuni commercianti che hanno deciso di chiudere nel pomeriggio per partecipare al corteo ed esprimere così la propria vicinanza ai lavoratori.

Ore 16.50. Il corteo ha cominciato a muoversi verso piazza Unità. In testa Marco Relli, Alessandro Gavagnin e Antonio Rodà, segretari provinciali rispettivamente di Fiom-Cgil, Fim Cisl e Uilm con le bandiere, dietro i segretari nazionali con striscione.

Tra i partecipanti anche il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che ha dichiarato: «Oggi è presente a questa manifestazione non soltanto una città, non soltanto una regione, ma l'intero Paese. Perché quanto sta accadendo con Wartsila a Trieste è la dimostrazione di come non si possa permettere che le aziende multinazionali siano libere di mettere sotto ricatto il settore produttivo italiano».

Tra i politici presenti il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, i parlamentari come Debora Serracchiani, Tatjana Rojc, Walter Rizzetto e Sandra Savino.

Per la Diocesi ci sono il vescovo Gianpaolo Crepaldi e il vicario don Ettore Malnati. Non è voluto mancare il presidente dell’Authority portuale Zeno D’Agostino.

La solidarietà del territorio si allarga anche all’Isontino: presenti altri sindaci, a cominciare da Anna Cisint (Monfalcone) e Mauro Benvenuto (Ronchi)

Ore 16. Cominciato nella zona del Foro Ulpiano l’afflusso dei partecipanti alla manifestazione contro la chiusura dello stabilimento Wartsila e il licenziamento di 451 lavoratori che questo sabato 3 vedrà migliaia di persone sfilare nel centro di Trieste. Il ritrovo dei partecipanti è in Foro Ulpiano. Da lì il corteo si muoverà lungo le vie cittadine per concludersi in piazza Unità.

I segretari nazionali: «Ritirare la procedura dei licenziamenti»

Ritirare la procedura avviata da Wartsila per lo stabilimento di San Dorligo della Valle che prevede la cessazione della produzione con conseguenti 451 licenziamenti. È quanto hanno ribadito Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm alla manifestazione a Trieste e in vista del tavolo convocato al Mise il 7 settembre.

«La multinazionale ha pugnalato alle spalle non solo i lavoratori della Wartsila ma dell'intero paese - ha osservato il segretario generale della Fiom, Michele De Palma - perché mentre le persone andavano a lavorare e le istituzioni a tutti i livelli davano soldi al management della Wartsila per fare investimenti, loro mettevano in tasca decine di milioni di euro e preparavano la delocalizzazione. Quindi il 7 settembre si devono ritirare i licenziamenti, poi si aprirà la discussione».

«Questa è una manifestazione nazionale - ha aggiunto il segretario generale della Fim Roberto Benaglia - risolvere a Trieste la vicenda Wartsila significa anche dare un segnale che l'industria non è di fronte al deserto, ma può essere mantenuta in Italia con grande capacità e competitività. Oggi deve essere una giornata di svolta, che porti a partire dal 7 settembre la multinazionale a spiegare la situazione e trovare soluzioni di continuità industriale e occupazionale».

In questa vertenza, ha sottolineato il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, c'è qualcosa che «grida vendetta: una fabbrica produttiva, che ha mercato, vuole chiudere. Non c'è una ragione vera se non quella di una logica finanziaria dove le multinazionali decidono di spostarsi a seconda di ragioni economiche e finanziari.

Vogliamo ottenere la sospensione della procedura: noi siamo disponibili a discutere a una condizione, che il lavoro venga al primo posto». Infine, ha concluso De Palma, «è necessario un provvedimento da parte del Governo che blocchi le delocalizzazioni».