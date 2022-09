Maker faire, piccoli inventori friulani crescono: due giornate di eventi

UDINE. «Con l’arte e l’ingegno si fanno le pentole di legno». Lo dice un proverbio: con l’acutezza, l’inventiva, l’ingegnosità tutto è possibile. A dimostrarlo è un popolo di inventori che si sbizzarriscono in progetti originali, sorprendenti, improbabili, chiamati a far festa in un weekend ricco di idee, sabato 3 e domenica 4 settembre, in piazza Unità d’Italia a Trieste per la nona edizione di “Maker Faire Trieste”.

Un appuntamento che è cresciuto nel tempo raggiungendo un coinvolgimento internazionale, organizzato da Ictp e Comune di Trieste, con il supporto dell’amministrazione regionale Fvg.

Creativi, appassionati e ricercatori del Friuli, dell’Italia e dell’Europa potranno illustrare esperimenti, dimostrazioni, attrazioni, progetti stupefacenti. Scopo: imparare e divertirsi, giocando e sperimentando. Protagoniste la scienza, la tecnologia e una giusta dose di estrosa e feconda follia.

Anche quest’anno la “Maker Faire Trieste” incorpora il Science Picnic, un settore dedicato alla scienza interattiva con un ricco programma di incontri con ricercatori, sperimentazioni scientifiche spettacolari e laboratori didattici.

Tra i maker del nostro territorio Alceo Solari, residente a Monfalcone ma originario di Pesariis, membro della storica famiglia friulana che si dedica agli orologi da molte generazioni. Suo il progetto “Il timp al è galantomp. Alla conquista del tempo”. Per l’occasione verrà presentato un exhibit sullo scappamento, inventato da Harrison nel 1700 per la navigazione, utile al calcolo della posizione delle navi sulle carte nautiche. Il modello, progettato con tecniche 3D e costruito con macchine a taglio laser, costituisce uno strumento didattico hands on per un apprendimento multisensoriale. Un progetto curioso, nato da una collaborazione con Scifablab di Ts, l’Isis Solari di Tolmezzo, il Fab. Lab Fvg di Maniago e il Comune di Prato Carnico. I modelli saranno anche parte di una sezione didattica del Museo dell’Orologeria di Pesariis.

Nel weekend triestino dei creativi ci sarà anche Eugenio Cosolo di Turriaco, inventore poliedrico presente da molti anni alla Maker Faire Trieste con le sue idee, che presenta il progetto “Polifemo, Rov sottomarino controllato in fibra ottica” progettato per grandi profondità, ben 1200 metri. Massimo Cappello, dirigente di Industria di Martignacco, presenta “LaserBrewer”, laser auto-costruiti nel proprio garage a gas, a cristallo e a semiconduttore. Maria Teresa Gallo, che abita a Ronchi dei Legionari, professoressa e organizzatrice del festival della scienza di Monfalcone, presenta lo stand “scienza under 18. La scienza a scuola dai 3 anni in su”, progetti elaborati dagli studenti perché non c’è un’età precisa per fare gli inventori. La creatività e la sperimentazione appassionano, incuriosiscono e incantano piccoli e grandi.