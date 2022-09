Si trova in casa tre malviventi incappucciati, anziana minacciata e derubata

LATISANA. Se li è ritrovati di fronte, nel cuore della notte, all’interno della propria abitazione, a Pertegada di Latisana. Erano in tre, tutti con il volto coperto, e armati di un oggetto che hanno adoperato per minacciarla e chiederle denaro. Ma lei, un’anziana di 75 anni paralizzata dalla paura, non aveva niente di prezioso da consegnare e così, dopo averle messo a soqquadro la casa, se ne sono andati portandosi via soltanto il suo cellulare. Che poi, in men che non si dica, hanno abbandonato lungo la strada.

Dell’episodio, verificatosi nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 settembre si stanno occupando i carabinieri del Norm della Compagnia di Latisana, giunti sul posto per un sopralluogo subito dopo la richiesta di aiuto. Stando alle prime informazioni, uno dei tre malviventi sarebbe di nazionalità italiana.