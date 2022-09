Baglioni torna sul palco, tre concerti in regione: il 14 dicembre l’esibizione al Teatro Nuovo di Udine

UDINE. Dopo il successo di “Dodici note solo”, Claudio Baglioni tornerà dal vivo (da novembre) con nuove date live nei maggiori teatri lirici e di tradizione d’Italia. Il tour “Dodici note solo bis” vedrà nuovamente il 71enne cantautore romano - voce, pianoforte e altri strumenti - cimentarsi nelle composizioni più preziose del suo repertorio, protagonista assoluto del concerto più appassionante della straordinaria carriera di un artista sinonimo di grande musica e poesia, vincitore del Premio Tenco 2022.

Un ritorno sul palco che toccherà anche il Friuli Venezia Giulia, con tre attesi concerti in programma il 14 dicembre 2022 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il 15 dicembre al Teatro Verdi di Gorizia e il 30 gennaio 2023 al Politeama Rossetti di Trieste.

I biglietti saranno in vendita da martedì 6 settembre, dalle 16, sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it.

«Ho percorso 25.000 km in cento giorni, cantando e suonando per sei sere a settimana – aveva dichiarato Claudio Baglioni lo scorso maggio, al termine del tour “Dodici note solo” –, senza mai provare un istante di noia o stanchezza. Senza mai cadere nella trappola della ripetitività. Teatri bellissimi e spettatori attenti ed entusiasti sono stati lo spettacolo per i miei occhi e le orecchie. Io ci ho messo la voce, le mani, il cuore. Gli altri le emozioni, le grida e gli applausi. Così che ogni concerto fosse speciale e si potesse ricordare. Sono alla fine di una lunga e fantastica avventura umana e professionale. Ma non termina qui. Se il pubblico chiama, l'artista torna in scena, ringrazia e concede il bis».

Oltre 50 anni vissuti in musica, 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Sono i numeri essenziali di una carriera unica e irripetibile: quella di Claudio Baglioni, musicista, autore, interprete, che, dalla fine degli anni Sessanta a oggi, è riuscito a conquistare una generazione dopo l’altra, grazie a un repertorio pop, melodico e raffinato, nel quale ha saputo fondere canzone d’autore e rock, sonorità internazionali, world music e jazz, rivoluzionando il concetto stesso di performance live – il primo a inaugurare la stagione dei grandi raduni negli stadi e ancora il primo, nel 1996, a “far scomparire il palco” e portare la scena al centro delle Arene più importanti e prestigiose d’Italia – in ambito musicale, sociale e televisivo.

Per maggiori informazioni: Zenit srl tel. +39 0431 510393 – www.azalea.it – info@azalea.it.