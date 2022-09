“Bambino paura”, una storia horror tra Buzzati e Vonnegu

PORDENONE. Si intitola Bambino paura di Juta ed è una graphic novel in tema con le tinte horror che è stata presentata a Pordenone all’interno di FMK, il festival dedicato all’animazione. L’incontro, a cui ha partecipato anche il gruppo di lettura organizzato dallo young club di Cinemazero, è stato moderato da Riccardo Pasqual, illustratore e docente di fumetto del Paff! di Pordenone.

Bambino paura segna l’esordio letterario di Simone Rastelli, in arte Juta, ed è uscito a settembre dello scorso anno con Rizzoli Lizard. L’autore, originario di San Marino e nato nel 1991, attualmente lavora a Milano come grafico e fumettista e negli anni ha collaborato con molte riviste, tra cui Vice Italia. Alcune delle sue opere sono al momento disponibili anche su spezzoni.com, un sito web nel quale le strisce sono suddivise in base ai personaggi che le popolano.

«Per creare storie brevi – racconta l’autore – cerco di catturare un’idea, come quando si ricorda un sogno la mattina e si prova a non rompere qualcosa di molto fragile».

Nel realizzare un racconto più lungo, invece, ha dovuto tentare un approccio diverso. «Quello che facevo prima non funzionava, così ho creato uno scheletro al cui interno darmi la possibilità di improvvisare». Resta infatti, anche nel libro, una grande attenzione al ritmo e alla spontaneità. «Scrivo soprattutto di cose quotidiane, di equilibri che si rompono».

In Bambino paura è l’equilibrio del giovane Giulio il primo a cambiare, quando la sua monotona vita viene interrotta da una troupe cinematografica che vuole girare un film horror nel suo paese. Il regista, inoltre, sceglierà proprio Giulio come attore principale, attirando sul bambino l’attenzione delle persone del luogo.

Da questa intuizione, Simone Rastelli inizierà quindi a descrivere le personalità che ruotano intorno al protagonista, spostando l’elemento horror in un luogo più umano. «Mi interessava una dimensione intima del racconto, per questo ho deciso che ad arrivare in paese fosse una piccola produzione».

La provincia, caratterizzata in modo da sembrare quasi un personaggio, non viene però usata per forza come strumento di indagine. «Volevo mostrare che un piccolo evento per loro era qualcosa di importante».

Ed è grazie a uno studio sui dettagli degli oggetti, a disegni in grado di farsi più cupi, che questo avviene. Anche senza tralasciare un aspetto più dolce. Tra i riferimenti di Rastelli, infatti, oltre ad autori come Dino Buzzati e Kurt Vonnegut, troviamo anche il cinema di Pupi Avati, “soprattutto il suo lato un po’ maldestro”.

L’originalità che caratterizza l’opera di Juta è evidente e si evince soprattutto dal suo approccio creativo: «Mentre disegno le storie possono cambiare – afferma – e alla fine hanno sempre ragione i personaggi, è parte della magia di questo processo».