Bernardo Zannoni, vincitore del Premio Campiello, inaugurerà Pordenonelegge

PORDENONE. Sarà Bernardo Zannoni, freschissimo vincitore del 60° Premio Campiello con il romanzo “I miei stupidi intenti” (Sellerio), il protagonista della serata di apertura della 23esima edizione di pordenonelegge, la Festa del Libro con gli Autori in programma dal 14 al 18 settembre.

Appuntamento mercoledì 14 settembre, alle 21, a Pordenone nello Spazio Gabelli: il vincitore sarà festeggiato dal direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta, affiancato da Daria Galateria, componente della Giuria dei Letterati e da Eugenio Calearo Ciman, componente del Comitato di Gestione del Premio Campiello.

Nel segno di un gemellaggio letterario consolidato, per l’11° anno si rinnova dunque la partnership fra pordenonelegge e il Premio Campiello. A Pordenone si cercherà di dare concreta dimostrazione dell’auspicio espresso da Bernardo Zannoni al momento della sua premiazione, nella serata d sabato i al Campiello: «l’Italia può essere un Paese per giovani che hanno voglia di leggere, formarsi e imparare». Attraverso “I miei stupidi intenti”, il romanzo d’esordio che ha iniziato a scrivere a 21 anni, Bernardo Zannoni dà prova di una narrazione trascinante, che accompagna il lettore in una dimensione non più umana: proprio quando lo pone, però, di fronte alle domande essenziali del nostro essere uomini e donne.

Nel libro di Zannoni una faina impara a scrivere, scopre Dio, scopre il tempo, scopre la morte: questa, in poche parole, la trama di “I miei stupidi intenti”. L’autore prende degli animali e li mette in scena nel loro ambiente più consono: un bosco.

A contendersi la vittoria finale erano, oltre al vincitore, Fabio Bacà con Novà (Adelphi), Antonio Pascale con La foglia di fico. Storie di alberi, donne, uomini (Einaudi), Daniela Ranieri con Stradario aggiornato di tutti i miei baci (Ponte alle Grazie), Elena Stancanelli con Il tuffatore (La nave di Teseo).

Durante la cerimonia sono stati premiati anche i vincitori degli altri riconoscimenti previsti dalla Fondazione Il Campiello. Premiata in modo ufficiale la friulana Antonella Sbuelz, vincitrice della prima edizione del Campiello Junior.