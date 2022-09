Imprese artigiane: a Udine crescono fatturato e occupazione ma il caro energia aumenta l’incertezza per il futuro

UDINE.Crescono fatturato e occupazione, ma cala la fiducia, spinta dalle incertezze messe sul tavolo dal caro energia. Per le imprese artigiane della provincia di Udine, in particolare, nel primo semestre del 2022 sono cresciuti del 4,4% il fatturato e dell'1,8% l'occupazione rispetto allo stesso periodo del 2021, pur registrandosi «un calo della fiducia e una maggiore incertezza per il futuro soprattutto per il peso della crisi energetica».

È quanto emerge dalla 33esima indagine congiunturale sull'artigianato in provincia di Udine presentata lunedì 5 settembre dal presidente di Confartigianato-Imprese Udine e Fvg, Graziano Tilatti, e dai vertici dell'associazione. «Il dato di crescita del fatturato è in linea con la crescita del Pil nazionale, + 4,6 - ha evidenziato Nicola Serio, referente dell'Ufficio Studi di Confartigianato-Imprese Udine -, ma le previsioni per il secondo semestre ldell’anno calano al + 3,5% di crescita, con una minore fiducia in generale. Un artigiano su tre (pari al 33%) non è in grado di fare previsioni».

Tra gli altri dati illustrati a Udine emerge come sia in ripresa lo stock delle imprese artigiane in Friuli, che al 30 giugno si attestano a 13.527 contro le 13.490 dell’anno precedente mentre il comparto chiude il primo semestre con un saldo positivo di 9 unità in più (tra 513 iscrizioni e 504 cancellazioni).

Nello stesso periodo le imprese artigiane in crescita (49,9%) prevalgono su quelle in calo (22,3%), con un saldo d'opinione positivo (27,1%) per il secondo semestre consecutivo. Si tratta - segnala Confartigianato Udine - del valore più alto registrato fino a oggi dal 2006, cioè dalla prima indagine sull'andamento del fatturato.