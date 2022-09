Si ferisce a una mano con una sega elettrica, ragazzo di 13 anni trasportato in ospedale

SANTA MARIA LA LONGA. Un ragazzino di 13 anni si è ferito gravemente a una mano mentre stava maneggiando una sega elettrica portatile. È successo nella tarda mattinata di lunedì 5 settembre, alla comunità per minori “La Viarte” di Santa Mara La Longa.

Il minore è stato subito soccorso dal personale sanitario giunto in via Zompicco a bordo di un’ambulanza. Il giovanissimo paziente è stato dapprima accompagnato all’ospedale di Palmanova e, successivamente, trasferito a Pordenone dove c’è un reparto specializzato in microchirurgia della mano.

Sull’accaduto stanno svolgendo accertamenti i carabinieri della Compagnia di Palmanova. “La Viarte” è, tra l’altro, una comunità per minori gestita da un’associazione di volontariato che, oltre a sostenerli nello studio, avvia per loro progetti personalizzati di professionalizzazione.