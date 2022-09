Si assume nuovo personale, 100 posti di lavoro in quattro aziende udinesi

UDINE. Un nuovo Recruiting day per inserire oltre 100 persone in quattro aziende del territorio (Abs - Acciaierie Bertoli Safau di Pozzuolo del Friuli, Modine Cis Italy di Pocenia e Sisecam Flat Glass Italy e Taghleef Industries, entrambe di San Giorgio di Nogaro) è stato presentato a Udine nella giornata di lunedì 5 settembre. «Sono tantissimi i Recruiting day che l'amministrazione regionale ha già promosso in questi anni - ha ricordato l'assessore regionale al Lavoro e Formazione, Alessia Rosolen - le imprese si stanno affidando sempre di più alla Regione per far fronte a due grandi tematiche che caratterizzano il nostro tempo: una grandissima dinamicità delle industrie e del mercato del lavoro e un calo demografico che rischia di travolgerci come un treno».

Il prossimo evento dedicato al reclutamento di personale, organizzato dalla Direzione centrale Lavoro della Regione e da Adecco Italia, si terrà il 22 settembre a Muzzana del Turgnano.

Le quattro aziende friulane offrono un inserimento nel settore della produzione e della logistica, ma cercano anche impiegati commerciali, sales manager e internal sales, addetti alla reception e alla contabilità e tecnici. «Oggi la domanda di lavoro - ha aggiunto Rosolen - deve affrontare un cambiamento complessivo dell'offerta legato alle condizioni occupazionali, a quelle salariali e alla stessa qualità del lavoro che inevitabilmente finisce per incrociarsi con la situazione attuale segnata dall'inflazione crescente e dall'aumento dei costi energetici».

Le iscrizioni al Recruiting day devono essere inoltrate entro il 18 settembre.