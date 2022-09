Test per gli aspiranti medici: ecco un vademecum per evitare gli errori

Dall’uso della penna sbagliata allo scarabocchio sul foglio delle risposte, sono diversi gli errori che possono causare a un aspirante medico, che domani parteciperà ai test d’ingresso alla facoltà di medicina, all’annullamento della prova. Per questo Consulcesi ha diffuso un vademecum con i 10 consigli utili per evitare errori.

1) Non dimenticare di lasciare nel luogo indicato dai commissari tutto quello che si ha e che è vietato espressamente dal regolamento. Ad esempio, il telefono, la calcolatrice, lo smartwatch, penne, matite, ecc;

2) Mai utilizzare il modulo delle risposte per appunti, calcoli o disegnini;

3) Non uscire fuori dai bordi della casella che si vuole barrare, perchè il modulo delle risposte viene corretto da un lettore ottico e un segno fuori dalla casella potrebbe non essere riconosciuto;

4) Se si sbaglia a rispondere, basta annerire la casella sbagliata e mettere la X dentro quella giusta. Ma attenzione: si può correggere solo una volta.

5) Si può scegliere di non rispondere ad una domanda, se per esempio si è già corretto la domanda e si vorrebbe fare ancora. Per annullare una domanda, occorre barrare il cerchietto che è posto a lato della domanda, tenendo presente che non si potrà più modificare questa scelta;

6) In caso di moduli mancanti segnalare alla commissione il problema in tempo. Ogni plico deve contenere: a) una scheda per i dati anagrafici che il candidato deve obbligatoriamente compilare, priva di qualsivoglia codice identificativo; b) i quesiti relativi alla prova di ammissione recanti il codice identificativo del plico nonchè numero 2 fogli dedicati alla brutta copia; c) un modulo risposte dotato dello stesso codice identificativo del plico; d) un foglio sul quale sono apposti il codice identificativo del plico nonchè l’indicazione dell’ateneo e del corso di laurea cui si riferisce la prova. Nel caso in cui uno o più candidati segnalino irregolarità in merito al plico ricevuto, il presidente della Commissione o il Responsabile d’aula ne verifica l’attendibilità e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico. L’operazione deve risultare dal verbale d’aula unitamente alle relative motivazioni;

7) Accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette. Ogni candidato deve scegliere una coppia di etichette adesive identiche al termine della prova e apporre una delle due etichette sulla scheda anagrafica e l’altra sul modulo risposte. L’apposizione delle etichette deve essere a cura esclusiva del candidato che deve, quindi, sottoscrivere, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte;

8) Il test va compilato esclusivamente con la penna nera che la Commissione d’esame consegna ad ogni singolo candidato;

9) Firmare subito la scheda anagrafica;

10) Terminata la prova, i fogli con le domande vanno rimessi nel plico insieme a quello di controllo e depositati in una scatola apposita. Mentre le risposte vanno nella scatola sigillata su cui è scritto "Risposte” e la scheda anagrafica in quella con la scritta “Anagrafica”.