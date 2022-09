Scivola durante un’escursione e cade in una forra, minorenne recuperato in elicottero

MOGGIO UDINESE. Lo hanno recuperato con qualche lieve contusione, ma visibilmente spaventato. È stato necessario l’intervento dell’elicottero per trarre in salvo un minorenne di nazionalità tedesca che martedì 6 settembre, mentre stava percorrendo con quattro adulti la forra del Rio Simon, è rimasto coinvolto in un incidente.

Il ragazzino, dopo una scivolata in una pozza e qualche lieve contusione, si è spaventato e, come detto, è stato recuperato con l'elicottero della Protezione civile, che aveva precedentemente imbarcato le squadre della stazione di Moggio Udinese del Soccorso alpino, oltre al personale della squadra forre e a un infermiere. L’intervento si è svolto tra le 14 e le 18 circa.