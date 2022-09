Meduno

Precipita con il parapendio subito dopo il decollo dal monte Valinis, muore turista di 71 anni

Si era lanciato con il parapendio, sua grande passione. Aveva scelto una delle mete più ambite in Europa per la pratica di questo sport, il monte Valinis, in Comune di Meduno. Ma nonostante la grande esperienza e le centinaia di voli effettuati, un problema tecnico, o forse una manovra errata, l’hanno fatto precipitare sul pendio da una sessantina di metri di altezza. Ha perso così la vita René Michiel Schreuder, 71 anni, sposato, pensionato, nato ad Haarlem in Olanda e vissuto tra i Paesi Bassi e l’Austria, deceduto nell’incidente avvenuto poco dopo le 14 di martedì 6 settembre.

01:04