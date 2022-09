I ribelli attaccano una missione in Mozambico: si salvano due sacerdoti friulani, uccisa una suora di Vittorio Veneto

CHIPENE. «Don Lorenzo e don Loris sono vivi! Ringraziamo Dio! I ribelli hanno assaltato la missione, dando fuoco a tutte le opere parrocchiali. Suor Maria, missionaria comboniana appartenente alla diocesi di Vittorio Veneto è stata uccisa durante l’incursione. Gli altri sono sopravvissuti e sono adesso in fuga verso Nacala».

La suora morta durante l’assalto è Maria De Coppi, del 1939, originaria di Santa Lucia di Piave e prestava il suo servizio in Mozambico dal 1963.

Suor Maria De Coppi, deceduta nell'assalto e, alla sua destra, don Lorenzo Barro

È un post sul proprio profilo Facebook del Centro missionario Concordia-Pordenone a regalare una buona notizia in una mattinata drammatica, dopo la conferma di un attacco, presumibilmente a matrice jihadista, nel Nord del Mozambico, all’interno di una missione diocesana nella città di Chipene.

A seguito dell’attentato non si avevano più notizie di due missionari friulani: don Loris Vignandel, già parroco di Chions, e don Lorenzo Barro, già parroco di Aviano, rettore del seminario e ora vicario generale di Chipene.

L’attacco è avvenuto nella serata di martedì 6 settembre, ma già dal pomeriggio c’erano state le prime avvisaglie che i ribelli, che fino a quel momento non si erano mai spinti oltre il fiume Lurio (che separa la provincia di Nampula da Cabo Delgado), potessero valicare il confine. Proprio per questo i dormitori del centro missionario erano stati evacuati.

Verso le 21 di ieri si sono uditi i primi spari. A quel punto, secondo le prime ricostruzioni, suor Maria è uscita per dirigersi verso il dormitorio, forse per restare accanto alle poche ragazze ancora rimaste: è in quel momento che le hanno sparato, uccidendola.



Don Lorenzo e don Loris sono rimasti nelle loro stanze. Nonostante queste siano state passate in rassegna dai ribelli, sono riusciti a salvarsi: una notizia arrivata solo nella mattina di mercoledì 7, quando sono riusciti a riaccendere i loro telefoni cellulari per un breve periodo.



La missione è andata completamente distrutta: i dormitori, la chiesa, l’aula informatica recentemente inaugurata e che proprio poche settimane fa aveva visto la visita del vescovo di Concordia-Pordenone, monsignor Pellegrini. I ribelli hanno svuotato tutte le stanze e dato fuoco a tutto.

Ora nella zona è arrivato l’esercito e si sta dirigendo lì anche il vescovo locale, don Alberto, che prenderà in carico i missionari.