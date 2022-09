Fuoco in un quadro elettrico vicino alla piscina, incendio al campeggio Pino Mare di Riviera

LIGNANO. Un incendio, poco prima delle 8.30 di mercoledì 7 settembre, si è sviluppato all’interno del campeggio Pino Mare di Lungomare Riccardo Riva, a Lignano Riviera.

Per cause da accertare ha preso fuoco il quadro elettrico all'interno della sala macchine, sotto la piscina. Sul posto, per la messa in sicurezza e per smassare il materiale, sono giunti i vigili del fuoco di Latisana assieme ai colleghi volontari di Lignano, oltre al funzionario di turno dal comando provinciale di Udine. I pompieri hanno verificato il funzionamento dell'impianto della piscina e tutto il sistema antincendio della struttura.