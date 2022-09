Gli tolgono il braccialetto elettronico per il processo, pluricondannato si presenta in aula e poi evade dai domiciliari

PORDENONE. Si presenta al processo con già sei condanne alle spalle, il pm chiede una nuova condanna a 11 anni e mezzo e lui evade dagli arresti domiciliari.

Una fuga che ha del clamoroso quella di un cittadino marocchino di 38 anni, Matouk Hicham, ufficialmente con dimora a Treviso e che in Italia, a partire dal 2007, aveva già accumulato 6 condanne definitive per diversi reati di spaccio di stupefacente, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Per tali reati, complessivamente, i giudici di Brescia, Treviso, Venezia e Padova gli avevano inflitto 15 anni e 6 mesi

di reclusione.

Una vita nell’illegalità lA sua: il 16 settembre 2021, dopo aver scontato un periodo di detenzione, era stato nuovamente arrestato dalla Polizia di Pordenone, ancora una volta per spaccio di sostanza stupefacente (nello specifico cocaina e hashish) a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare da parte del gip di Pordenone, un attimo prima che il 38enne riuscisse a fuggire in Spagna.

Nemmeno un mese dopo, l’11 ottobre 2021, il tribunale del riesame, pur ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, lo aveva posto agli arresti domiciliari a Treviso, con l’utilizzo del braccialetto elettronico.

Si arriva così a lunedì 5 settembre di quest’anno, quando si è celebrato il processo con rito abbreviato: il pm Carmelo Barbaro aveva chiesto al giudice la condanna del soggetto, vista la gravità dei fatti, l’elevato numero delle contestazioni (ben 31 i capi di imputazione) e la sua recidivItà, alla pena di 11 anni e 8 mesi di

reclusione, oltre a una multa 52 mila euro di multa.

Matouk Hicham, presente in aula (in quanto autorizzato dal giudice ad assentarsi fino alle 24 del giorno del processo e quindi con allarme disattivato), di fronte alla pesante richiesta di condanna del pm è rimasto

imperturbabile, non manifestando segni di preoccupazione. Probabilmente aveva deciso il da farsi: il giorno stesso, alle 22, la moglie del 38enne ha avvertito la Questura di Treviso che il marito non era rientrato a casa: allo stato attuale il soggetto risulta quindi evaso.