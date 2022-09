Malore in caserma a Udine, luogotenente dei carabinieri muore a 54 anni

UDINE. Un malore improvviso lo ha colto mentre si trovava in caserma, non lasciandogli scampo. Aveva 54 anni il luogotenente dei carabinieri Gianfranco Toffanetti, deceduto nella giornata di martedì 6 settembre mentre si trovava al lavoro, nella caserma di viale Trieste, a Udine.

Immediato l'intervento dei soccorsi, con gli operatori sanitari del 118 giunti in pochi minuti sul posto con un'ambulanza, coadiuvati dal personale di un'automedica: hanno tentato a lungo di rianimare il luogotenente ma non c'è stato nulla da fare e hanno potuto soltanto constatare il decesso. Toffanetti era in servizio alla sezione operativa Nor di Udine e aveva prestato servizio, in passato, anche al Nucleo operativo e radiomobile di Gorizia e al Norm di Palmanova.