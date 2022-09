Rompono la recinzione ed entrano nel capannone: rubati 28 chili d’argento in lingotti, colpo da 20 mila euro

PAVIA DI UDINE. Pochi minuti, prima di fuggire con i lingotti. Furto in un'azienda di via del Lavoro, nel comune di Pavia di Udine: il colpo supera i 20 mila euro di valore. I ladri hanno rotto la rete di recinzione e dopo aver danneggiato un infisso sono riusciti a introdursi all'interno del capannone dell'azienda. Sono stati rubati otto lingotti d'argento, per un peso complessivo di circa 28 chilogrammi.

Arraffato il bottino, i malviventi sono poi scappati senza lasciare tracce. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri, che prenderanno visione anche dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.