L’appartamento va a fuoco, all’interno i pompieri trovano una donna priva di sensi e la portano fuori con l’autogru

PORDENONE. L’appartamento va a fuoco, all’interno i vigili del fuoco la trovano priva di conoscenza, riversa sul pavimento. Si è trasformato in un delicato soccorso di persona l’intervento effettuato nella mattinata di giovedì 8 settembre, verso le 10, dai vigili del fuoco di Pordenone, accorsi in via Latina per l'incendio di un appartamento, al cui interno era stata appunto segnalata la presenza di una donna.

Una volta entrati nell’abitazione, i pompieri hanno subito effettuato la ricerca primaria di persone coinvolte e dopo, aver verificato le condizioni ambientali di sicurezza, hanno individuato al piano superiore dell'appartamento, in prossimità della camera, una persona incosciente sul pavimento, che è stata immediatamente soccorsa e, una volta stabilizzata dal personale sanitario, con l'ausilio dell'autoscala trasportata esternamente all’edificio fino all'ambulanza, al piano terra del fabbricato, da dove il mezzo medico è poi partito per raggiungere l'ospedale.

Una volta effettuato il salvataggio i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo, che aveva interessato il mobilio della casa.

Sul posto è intervenuto anche il personale della polizia scientifica della Questura di Pordenone, che ha collaborato con il nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco per determinare le cause dell'incendio.