A Udine inizia la festa, inaugurato Friuli Doc: è la prima edizione senza limitazioni dopo la pandemia

UDINE. Taglio del nastro, nel pomeriggio di giovedì 8 settembre, per l’edizione numero 28 di Friuli Doc. Fino a domenica 11 settembre le eccellenze del territorio di mettono in vetrina nel centro storico della città, tra degustazioni, laboratori, presentazioni e incontri.

Particolarmente nutrito il parterre di autorità, con in testa il presidente della giunta regionale Massimiliano Fedriga, il vicesindaco Loris Michelini, assessori e consiglieri regionali e comunali, parlamentari, esponenti delle categorie economiche e delle forze dell’ordine. Presente anche una delegazione della Stiria. A fare da testimonial, il ricercatore Mauro Ferrari (che ha ribadito la sua friulaniutà e il suo legame con il suo territorio di origine), l’allenatore dell’Udinese Andrea Sottil e l’attaccante Gerard Deulofeu.

Grande l’entusiasmo delle persone intervenute, che finalmente avranno la possibilità di girare per gli stand senza limitazioni o restrizioni. «Una manifestazione frutto di un grande lavoro di squadra», ha detto l’assessore comunale ai Grandi eventi, Maurizio Franz. Per Fedriga, «Friuli Doc non è solo enogastronomia o cultura, ma emblema di quei valori fondamentali di ciò che questa terra può costruire. Siamo una terra di innovazione, capace di attrarre investimenti importanti, grazie alla professionalità e alle capacità delle nostre genti».

In chiusura di presentazione, a salire sul palco sono stati i due portacolori dell’Udinese: «Siamo orgogliosi di essere qui e di guidare la squadra friulana, dove ho avuto il privilegio di giocare, togliendomi delle soddisfazioni - ha detto Sottil -. Del popolo friulano apprezzo l’umiltà e il senso di appartenenza».

La festa è continuata tra gli stand, con i primi brindisi e le prime pietanze servite nelle vie e nelle piazze del centro cittadino.