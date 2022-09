Auto contro un furgone: due feriti, una persona incastrata

Incidente stradale nella mattina di venerdì 9 settembre a Majano sulla regionale 463 davanti al bar Ristoro. Attorno alle 7.15 un’auto è finita contro un furgone.

Sul posto i vigili del fuoco di Gemona del Friuli, che hanno estratto una persona incastrata nell’abitacolo della vettura , il 118 e i carabinieri per i rilievi.

Due le persone ferite, non in maniera grave, entrambe trasportate all’ospedale di Udine in ambulanza. Era stato inviato anche l’elicottero del 118, ma alla fine il suo intervento non è stato necessario