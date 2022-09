Le telecamere lo riprendono mentre svaligia la pizzeria: il ladro è un quarantenne del posto, denunciato

PORDENONE. Rintracciato grazie alle telecamere del circuito interno di videosorveglianza dell’esercizio commerciale che aveva appena derubato.

Filmati che non hanno lasciato dubbi ai carabinieri della sezione Radiomobile di Pordenone, intervenuti lo scorso 31 agosto in via Marconi per effettuare un sopralluogo e avviare le indagini relative a un furto con effrazione subito nella notte precedente dalla pizzeria “Dodo” e segnalato dal titolare dell’attività.

Nell’occasione i militari dell’Arma avevano subito visionato le immagini registrate dalle telecamere interne della pizzeria, riconoscendo quale autore del furto una persona già nota alle forze dell’ordine.

I carabinieri non avevano perso tempo, andando immediatamente a cercare il soggetto nei luoghi da lui frequentati: il loro intuito era stato premiato in quanto, nei giardini siti all’angolo tra via Vespucci e via Colombo, avevano rintracciato N. A., 40enne originario di Pordenone, che era stato successivamente accompagnato negli uffici del Comando di Pordenone.

Nel corso della perquisizione personale erano stati rinvenuti in possesso dell’uomo un cellulare facente parte della refurtiva asportata nel corso dell’incursione notturna condotta nella pizzeria (uno di quelli utilizzati per le ordinazioni nel locale), del valore di circa 300 euro. Una ulteriore conferma sulla paternità del furto veniva accertata dagli stessi carabinieri, che nel confronto con le immagini acquisite riconoscevano senza ombra di dubbio gli indumenti visti nella videoregistrazione.

I carabinieri hanno quindi proceduto a deferite in stato di libertà per il reato di furto il 40enne richiedendo, alla luce delle risultanze accertate, di poter eseguire ulteriori perquisizioni domiciliari nei luoghi in cui il soggetto, senza fissa dimora, era solito trascorrere la giornata al fine di recuperare la restante refurtiva mancante, tra cui altri telefoni cellulari.

E proprio nel corso di ulteriori perquisizioni, avvallate dall’autorità giudiziaria ed eseguite lo scorso 6 settembre, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un secondo telefono cellulare, facente parte anch’esso della refurtiva, che era nella disponibilità di una donna, F.M. di 36 anni, anch’essa di Pordenone, che era solita frequentare l’uomo individuato come l’autore del furto alla pizzeria: anche per lei è scattata la denuncia, stavolta per ricettazione.