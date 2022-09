Resta impigliata con i capelli in un macchinario, donna ferita sul posto di lavoro

FAGAGNA. Un infortunio sul lavoro si è verificato in un’azienda in via Angelica Marcuzzi a Fagagna, poco dopo le 23 di venerdì 9 settembre. Per cause ancora da accertare una donna è rimasta ferita mentre stava operando su un macchinario, nel quale sarebbe rimasta impigliata con i capelli.

I primi a soccorrere la dipendente sono stati i colleghi, che sono riusciti a liberarla. Immediata la chiamata ai soccorsi.

La centrale Sores di Palmanova ha subito inviato sul posto un'ambulanza. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La donna è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118. Dell'accaduto sono state informate anche le forze dell’ordine. L'intervento è in corso.