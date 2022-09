Nubifragio si abbatte su Lignano, strade invase dall'acqua: le auto si fermano

È bastata un’ora di pioggia per mettere in ginocchio Lignano. A essere colpite dall’ondata di maltempo che si è abbattuta nella mattinata di venerdì 9 settembre con forti precipitazioni sono state soprattutto la zona centrale di Pineta e via Carinzia a Sabbiadoro.

00:48