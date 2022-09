Assalto con sparatoria a un portavalori al centro commerciale Porte di Mestre: due feriti, anche uno dei rapinatori autore di alcuni colpi in Friuli. Ecco chi è

Colpi in tutto il Friuli Venezia Giulia, da Trieste a Manzano. Catturato a Villa Vicentina con i soldi dell’ultima rapina a Manzano. Abitava in Friuli, in una grotta e ha partenti nella Bassa