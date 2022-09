Abbandonano a Pordenone rifiuti ingombranti e pericolosi: sequestrati e rimossi

Una vasta operazione di rimozione e sequestro di rifiuti ingombranti è in corso dalla mattinata di sabato 10 settembre, a Pordenone in via Nuova di Corva.

La stanno effettuando gli uomini della polizia locale e della Gea, coordinati dagli assessori comunali Monica Cairoli ed Emanuele Loperfido.

Diversi i soggetti che avrebbero abbandonato il materiale in modo improprio. Accertamenti in corso per l'attribuzione delle responsabilità.