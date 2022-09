Scontro frontale tra due auto a Gemona, quattro feriti

È di quattro persone ferite il bilancio di un incidente stradale che si è verificato, nella tarda mattinata di sabato 10 settembre, a Gemona, in via Comugne. Due automobili si sono scontrate frontalmente, per cause ancora da accertare.

La centrale Sores di Palmanova ha subito inviato sul posto un'ambulanza e anche l'elicottero del 118. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e le forze dell’ordine per i rilievi.

Tre persone sono state trasportate all'ospedale di San Daniele. Le condizioni dei feriti non sono particolarmente gravi. Ci sono stati rallentamenti al traffico veicolare per il tempo necessario a consentire tutte le operazioni di soccorso.