Le immagini e i volti della Pordenone Pedala: 5mila i partecipanti

Edizione riuscita, la numero 49, per la Pordenone pedala, sotto un bel sole e con circa 5 mila partecipanti stimati. Il serpentone si è snodato da Pordenone a Porcia, Brugnera, Sacile, con rientro via Fontanafredda a Pordenone. Poi la tradizionale pastasciutta collettiva a Parco Galvani e le premiazioni delle categorie che hanno preso parte all’evento. Soddisfazione per il presidente Luigi Tomadini e lo staff che ha contribuito alla riuscita dell’evento.