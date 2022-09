Incendio al luna park di Bibione, distrutta una roulotte

Roulotte adibita a ricovero di attrezzi al Luna Park di Bibione in fiamme. Attimi di paura domenica mattina, perchè il rogo poteva estendersi anche agli altri mezzi della carovana viaggiante, quelli occupati dai lavoratori del parco divertimenti che stavano ancora dormendo assieme alle rispettive moglie e figli.

Nessuno è rimasto ferito o intossicato ma le fiamme hanno coinvolto un secondo mezzo, danneggiato soltanto in maniera lieve.

L’allarme è stato dato da numerose persone che hanno visto alzarsi le fiamme formando una colonna alta al e o cinque metri. Si sono precipitati i vigili del fuoco di Portogruaro, i carabinieri e la Polizia locale.

Sul posto anche alcuni passanti come il vicentino Enrico Bordin che ha scattato alcune foto. “Come altra gente io stavo solo passeggiando, si era alzato il sole da poco – ha raccontato il turista residente a Vicenza – a un certo punto la mia attenzione è stata attirata da queste fiamme che provenivano da vicino. Della roulotte non è rimasto più nulla: tutto è andato in cenere. I danni superano i 20mila euro.

I pompieri si sono subito prodigati non solo a spegnere le fiamme, ma anche a capire se si trovasse qualcuno al suo interno”.

Non era cosi, quella roulotte serviva soltanto per l'attrezzatura. Dai primi riscontri delle forze dell'ordine intervenute, sembra sia stata messa in movimento mentre le fiamme la stavano divorando e portata da qualcuno in un luogo sicuro. I militari dell’Arma della stazione di Bibione stanno cercando di capire le origini del rogo.

L’ipotesi che va per la maggiore è quella di un incendio accidentale. Ma per tutta la mattinata nella sede della stazione dei carabinieri di via Maja, militari e vigili del fuoco si sono confrontati per capire la dinamica dell'accaduto, un po' inusuale, e soprattutto verificare se ci fosse un innesco. Sul posto sono state ascoltate numerose persone.