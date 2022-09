Udine, per garantire soccorsi c’è la Centrale mobile di Sores

Nella sede della Croce rossa di via Pastrengo, a Udine, è attiva la Centrale mobile di Sores (Sala operativa regionale per l’emergenza sanitaria) per le necessità legate a Friuli doc. A spiegare come funziona questa Centrale, allestita in un furgone dotato di una grande antenna per le comunicazioni radio, è Amato De Monte, direttore di Sores (video a cura di Anna Rosso).

02:06