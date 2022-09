Con “Felix Coeli Porta”: alla scoperta di 14 chiese e cappelle votive

Le chiese, le chiesette e le cappelle votive nei comuni di Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, San Giovanni al Natisone, aprono straordinariamente al pubblico domenica 18 settembre dalle 10 alle 18 per la prima edizione di Felix Coeli Porta.

L’iniziativa culturale presentata sabato all’Abbazia di Rosazzo davanti a un pubblico di studiosi, visitatori e amministratori impegnati nell’evento, che vede l’apertura di 14 siti, è promossa dai comuni aderenti a “Noi Cultura e Turismo”, realizzata grazie a Itineraria e resa possibile grazie alla disponibilità delle Parrocchie, rete insostituibile nel territorio, e dell’Associazione Genieri e Trasmettitori d’Italia.

«Il nome che abbiamo scelto per la manifestazione, tratto dalla preghiera alla Vergine, “Ave Stella Maris”– spiega Maria Paola Frattolin – presidente di Itineraria – attribuita a Paolo Diacono, e già presente nel Codice San Gallo del IX secolo, vuole essere anche un invito a riscoprire le nostre radici, i segni lasciati dal tempo e dalle volontà dei nostri padri.

Le chiesette rappresentano la rete della sensibilità popolare. Spesso poste in luoghi sensibili, in prossimità di un guado, o per ringraziare per la fine di una pestilenza, erette per volontà di una comunità locale o di un signore del luogo, creavano sul territorio una rete che testimoniava il bisogno di solidarietà e speranza».

Ecco le chiese: Santo Stefano Protomartire a Buttrio, la chiesa di San Giacomo apostolo a Camino di Buttrio, Il Santuario della Madonna d’Aiuto a Corno di Rosazzo, Le chiese di San Giacomo apostolo a Noax di Corno di Rosazzo, e di Santa Maria Assunta a Manzano, dei Santi Ermacora e Fortunato a Soleschiano di Manzano, di San Martino Vescovo a Chiasottis di Pavia di Udine, della Santissima Trinità a Risano di Pavia di Udine, di Santa Cecilia a Pradamano, di San Giovanni Battista a Lovaria di Pradamano, di San Silvestro Papa a Premariacco, di Nostro Signore Gesù Crocefisso a San Mauro di Premariacco, di San Giovanni Battista a San Giovanni al Natisone e di San Giusto a San Giovanni al Natisone; sono pregevoli luoghi di culto del territorio, non sempre accessibili.

I visitatori condotti da guide esperte saranno accompagnati alla scoperta di un patrimonio storico, artistico e spirituale spesso sconosciuto. —