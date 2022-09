Dalla luce al mutuo ai prestiti sino alla spesa di tutti i giorni: ecco la guida ai risparmi d’autunno

Così funzionano le comunità energetiche per produrre corrente elettrica “fai da te”. Bollette, le nuove regole in vigore dal 1° ottobre. Come usare le app per la spesa e come evitare il surplus restando sazi. Casa: nella giungla dei tassi gli esperti ci insegnano ad evitare sorprese sgradite