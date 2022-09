Pride regionale a Trieste: la manifestazione sabato 17 settembre, ecco le tappe del corteo

Vista l’assenza del Friuli Venezia Giulia dalla rosa delle regioni che quest’estate hanno ospitato la parata arcobaleno, il Pride sabato 17 settembre arriverà a Trieste “come atto di protesta e denuncia sociale” fanno sapere gli organizzatori.

A mettere in piedi l’iniziativa, “autofinanziata e organizzata interamente dal basso”, le associazioni LGBTQAI+ locali e regionali. Un evento che si pone dunque “come momento di riflessione sul tema di diritti ed inclusività”, proprio a una settimana esatta dal voto.

L’evento avrà inizio alle 15.30 in piazza Goldoni, con la partenza del corteo prevista per le 17. Seguiranno le tappe di via Carducci, via Ghega, piazza della Libertà e le Rive, durante le quali sono previsti interventi delle associazioni partecipi.

La conclusione del corteo è prevista alle 21 in piazza Unità d’Italia. Seguirà una festa al parcheggio Ausonia fino a tarda notte