Tragedia nel Trevigiano: operaio investito e ucciso da un’auto condotta da un uomo di Porcia

Ancora sangue sulle strade della Marca trevigiana, a Mansuè alle 6.30 di martedì 13 settembre, la vittima è un operaio di 58 anni Idriz Hamidovic, di origini bosniache, da molti anni in Italia.

L’operaio era appena uscito di casa e stava attraversando la strada. Sembra stesse per andare a bere un caffè al bar, prima di recarsi sul posto di lavoro, quando è stato travolto da un'auto condotta da un uomo di Porcia di 73 anni.

L'incidente si è verificato in un tratto di pieno rettilineo, lungo via Portobuffolè, all'altezza del distributore Energica. A investirlo una Renault Captur, guidata dall’uomo di Porcia. L'auto procedeva in direzione Oderzo ed ha investito l'operaio che è praticamente deceduto sul colpo.

Sul luogo Suem e vigili del fuoco per i soccorsi, ma per l’operaio non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Conegliano, che stanno approfondendo la dinamica.

La strada che collega Mansuè a Portobuffolè è stata parzialmente chiusa al traffico, con disagi per gli studenti che dovevano andare a scuola e chi in uffici e aziende.