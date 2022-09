Trovato l’accordo su superbonus e cessione del credito, ora via libera al dl Aiuti, ecco cosa prevede il testo

C'è l'intesa al Senato sul testo riformulato dell'emendamento sul superbonus al dl aiuti bis. Lo riferiscono i presidenti delle commissioni Bilancio e Finanze di Palazzo Madama e relatori del provvedimento, Daniele Pesco (M5s) e Luciano D'Alfonso (Pd), che esprimono soddisfazione e ringraziano governo e funzionari.

Il testo riformulato dal governo dell'emendamento al dl aiuti bis sul Superbonus è pronto ed è arrivato in Senato. Lo ha riferito il sottosegretario all'economia Federico Freni, arrivando a Palazzo Madama per partecipare alla riunione tra i gruppi e il Governo, iniziata da poco. Si scioglie, sul dl Aiuti bis, dunque, il nodo del Superbonus, diventato cavallo di battaglia dei 5 stelle, con i capigruppo in commissione Bilancio e Finanze del Senato - Gianmauro Dell'Olio e Emiliano Fenu - che hanno alzato le barricate per far sì che la norma non venisse cancellata.

«Sul Superbonus, come avevo anticipato, abbiamo individuato una soluzione che ritengo possa trovare il consenso del Parlamento. Abbiamo depositato la norma in Commissione e verrà votata in mattinata», ha confermato il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, entrando al Senato.

«Serve - ha aggiunto - a garantire cittadini ed imprese, e soprattutto a far camminare una misura che abbiamo fortemente voluto e costruito, con l'obiettivo di garantire, in questi anni post Covid la ripresa del settore edile e la crescita del Pil. Un obiettivo che è stato ampiamente raggiunto». Così dopo che il decreto si era impantanato a palazzo Madama per il rifiuto di M5s e Cal di ritirare gli emendamenti depositati e dopo i timori del Governo per la possibile perdita di 17 miliardi di risorse, oggi la strada sembra in discesa circa l'approvazione del testo che dovrà poi passare al vaglio di Montecitorio.

Nella proposta formulata dal governo è stata tolta la responsabilità in solido per le imprese tranne che nei casi di dolo e per i soggetti suscettibili di sanzioni antimafia. Come chiesto dal M5s nel provvedimento non ci saranno oneri a carico dello Stato.

Ecco il testo. Viene introdotto l'articolo 33 bis (Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Con esso si specifica che «in presenza di concorso nella violazione» ma solo se «con dolo o colpa grave" non si può accedere al beneficio.

Si tratta di disposizioni che «si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni». Si fa in discesa, a questo punto, la strada al Dl Aiuti, con i 17 miliardi già previsti e destinati a imprese e famiglie.

Il decreto Aiuti bis approvato dal Cdm a inizio del mese scorso e andato in Gazzetta il 9 agosto dovrà essere ora convertito in legge. In pancia al governo c’è già un terzo pacchetto di aiuti, da 12-13 miliardi di cui 6,2 già formalizzati grazie ai migliori conti pubblici. Tra i punti in questione c’è anche il welfare aziendale. Si tratta di evetuali contributi da parte delle aziende per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Tali aiuti che sono del tipo “fringe benefit” rientreranno nelle regole del welfare aziendale. Anche queste voci saranno quindi tra quelle che non concorrono alla formazione del reddito, fino al limite innalzato di nuovo a 516 euro anche per il 2022. Bonus energia alle imprese

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica il Governo riconosce un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, per cui si stima una spesa di 3,4 miliardi di euro.

Il credito d’imposta può essere riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese nel primo periodo dell’anno e dalle stesse auto consumata nel terzo trimestre 2022.

Previsto nel testo anche un credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca. Tale credito era stato già riconosciuto alle imprese agricole per il primo trimestre 2022 e a quelle della pesca per il 1° e 2° trimestre 2022, ora arriva anche per 3° e 4° trimestre.

Bonus psicologico e bonus trasporti. Il testo del Decreto Aiuti Bis 2022 rifinanzia il bonus psicologo e il bonus trasporto pubblico. Per il bonus destinato agli abbonamenti dei trasporti pubblici vengono stanziati 101 milioni di euro in più, rispetto a 79 milioni originari.

Per il bonus psicologo i fondi aggiuntivi sono saliti dai 5 milioni inizialmente previsti a 15 milioni, che si vanno a sommare ai 10 milioni stanziati quando è stata introdotta la misura. Il docente esperto

Tra i punti del Decreto Aiuti Bis c’è anche la nascita della figura professionale del docente esperto.

La figura del “docente esperto” guadagnerà, in un anno, 5.650 euro in più sotto forma “assegno annuale ad personam”. I prof “esperti” non potranno essere più di 8.000 e saranno operativi a partire dall’anno scolastico 2032 2033.