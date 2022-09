Caserta, sale l'inflazione e il parroco chiede offerte più alte: "È aumentato tutto, basta un poco in più"

La richiesta del parroco di Carinaro, a Caserta, di fare offerte in denaro più cospicue per la festa di Sant'Eufemia a causa dell'inflazione ha scatenato numerose polemiche. "Dio ama con generosità chi dona veramente con tutto il cuore ma non con tristezza, non con le lacrime", ha aggiunto il prelato dopo aver chiesto ai fedeli offerte più alte. Il filmato, finito su Tiktok, è stato ripreso anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli sulla sua pagina Facebook dove gli utenti hanno commentato polemicamente la richiesta del parroco.

01:02