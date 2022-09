Catania, esplode una fabbrica di fuochi d'artificio: cause ancora da accertare

A Belpasso, in provincia di Catania, un'esplosione avvenuta all'interno di una fabbrica di fuochi d'artificio ha causato la morte di uno dei titolari, Antonino Vaccalluzzo. Il capitano Gianmauro Cipolletta, comandante Carabinieri compagnia di Paternò, ha commentato: "Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause ma al momento si pensa si tratti di una causa del tutto accidentale". LEGGI

00:25