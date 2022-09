LA STORIA

Costi troppo alti e materie prime introvabili, in un mese chiude due pizzerie: "Lo Stato non ci aiuta"

Bollette di energia elettrica dagli importi stratosferici con un aumento del 400% il cui costo non è sostenibile da parte di due giovani imprenditori: Fabio Travagliati 34 anni e sua moglie, titolari di tre pizzerie nel Medio Friuli. In un mese per questo motivo ne hanno chiuse due e il destino dell’unico esercizio rimasto è, ancora, troppo incerto. Qui la storia (Videoproduzioni petrussi)

01:13