Forgaria festeggia il suo campanile ricostruito a 46 anni dal terremoto

Con la cerimonia di inaugurazione del nuovo campanile della chiesa di San Nicolò, Forgaria ha archiviato in via definitiva – nell’esatto anniversario della scossa del 15 settembre 1976 – la lunga e sofferta pagina della ricostruzione post-terremoto: un evento dall’alta valenza simbolica, dunque, come evidenziato dal sindaco Marco Chiapolino, che ha parlato di «giorno di festa e di unità per la comunità locale», «gratificata» per la presenza dell’arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, e dell’assessore regionale alle infrastrutture e al territorio Graziano Pizzimenti (Videoproduzioni Petrussi)

01:03