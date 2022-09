La protezione civile del Fvg pronta a partire per aiutare le Marche

«Il mio pensiero per i familiari delle vittime e tutte le persone colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta sulle Marche. La mia vicinanza a tutto il personale delle forze dell’ordine e Dipartimento Protezione civile al lavoro senza sosta per le attività di ricerca dei dispersi e ripristino. La Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia ha già manifestato la disponibilità a intervenire in soccorso alla popolazione».

Lo scrive su Facebook il vicegovernatore del Friuli con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi.