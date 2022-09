la maratonina

Darwin è il cane più veloce nella corsa degli animali

È il finesettimana della Maratonina di Udine. Nel pomeriggio è stata la volta della corsa con i cani, che ha visto al via una cinquantina di persone, in questo caso per lo più adulti. Due appuntamenti graziati dal meteo. Dopo il freddo e la pioggia del mattino, infatti, qualche raggio di sole ha fatto capolino nel centro della città.

