Udine, al Malignani accesi i motori del jet Provost: primo collaudo per gli studenti

Per i ragazzi è stato il primo approccio con un jet. Per gli insegnanti si è trattato del coronamento di un sogno. Qualche giorno fa, all’esterno dell’hangar dell’istituto Malignani di Udine, è stato collaudato e acceso l’ultimo dei velivoli messi a disposizione della scuola, il jet inglese Provost MK5. L’aereo è arrivato a Udine grazie a uno scambio, con la scuola udinese che ha ceduto all’associazione Volafenice un Aermacchi MB-326 per avere, appunto, il Provost MK5.

00:49