Cicloamatore cade per un malore, rianimato a bordo strada, è in terapia intensiva

Stava tornando verso casa quando si è sentito male. Avvertiva una sorta di peso sullo stomaco. Si trovava in zona Polcenigo con un amico, al rientro da un raduno di cicloamatori.

Arrivato in via Villorba a Sacile, improvvisamente è caduto dalla bicicletta e ha perso conoscenza. L’amico gli ha prestato i primi soccorsi e ha chiamato il numero unico d’emergenza: sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza: l’uomo era in arresto cardiaco, i sanitari gli hanno praticato le manovre di rianimazione cardiopolmonari.

Protagonista R.L., 58 anni, residente a Gaiarine. Il fatto si è verificato nella tarda mattinata di domenica 18 settembre, sono intervenuti anche i carabinieri di Fontanafredda. Ora il cicloamatore è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.