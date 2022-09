Vento e acqua fredda: 15 atleti soccorsi in mare all’Aquaticrunner Grado-Lignano

Sono almeno una quindicina i concorrenti soccorsi dalla motovedetta della Circomare Grado della Capitaneria di Porto di Monfalcone che nella mattinata odierna, 18 settembre, partecipavano all’Aquaticrunner Grado/Lignano con partenza alle 6.50.

Il vento e la bassa temperatura dell’acqua del mare hanno giocato un brutto scherzo a questi super atleti, che si sono trovati in difficoltà mentre si cimentavano in una competizione di SwimRun: 19 transazioni tra nuoto/corsa (5,35/21,75/19), per un totale di 27,1 chilometri di cui 5,35 km di nuoto e 21,75 km di corsa.

A quanto si è appreso nessuno dei concorrenti soccorsi ha lamentato gravi conseguenze per la salute.