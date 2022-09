Maratonina di Udine, un fiume di atleti per le vie del centro

Il video dell'edizione numero 12 della Maratonina internazionale “Città di Udine” che vede al via circa 900 atleti, professionisti e amatori, tutti all’inseguimento degli extraterrestri kenioti. Ma visto che la corsa è per definizione uno sport per tutti c'è anche spazio anche per la StraUdine. (Videoproduzioni Petrussi)

02:39