Scontro tra una moto e due auto: grave il motociclista

Scontro tra una motocicletta e due automobili, per cause ancora da accertare, nel pomeriggio di lunedì 19 settembre, in viale Palmanova, a Udine.

Ci sono stati pesanti rallentamenti al traffico veicolare per il tempo necessario a consentire tutte le operazioni di soccorso.

Il motociclista è stato trasportato all'ospedale di Udine in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi.