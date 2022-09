Devastano i negozi spaccando tutto con i picconi: arrestati i componenti della banda

Sono tre gli arrestati accusati di furti e danneggiamenti in Friuli: sono i membri della "banda del piccone" che hanno operato nel Pordenonese. Le indagini, condotte della Polizia, hanno permesso di appurare come analoghi furti, commessi con modalità simili, erano stati in precedenza condotti a termine anche in altre attività commerciali, gestite da cittadini cinesi a Pordenone e a Spilimbergo, nei mesi di gennaio e febbraio. Anche in questa circostanza i ladri, dopo aver forzato la recinzione esterna e praticato un foro sulla porta con un grosso piccone, avevano fatto razzia di soldi contanti e, in un caso, anche di elettrodomestici per la casa. Ecco l'intervista al vicequestore aggiunto Andrea Rosato, capo della squadra mobile (Video intervista a cura di Ilaria Purassanta)

00:54