Covid in Fvg: 637 nuovi casi e nessun decesso ma contagi aumentati del 23 per cento nell’ultima settimana

UDINE. Sono 637 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Friuli Venezia Giulia nella giornata di giovedì 22 settembre, con il bollettino regionale che non registra decessi.

Nel dettaglio, sono stati 4.388 i test e tamponi eseguiti: su 2.050 tamponi molecolari sono stati rilevati 135 nuovi contagi, mentre dai 2.338 test rapidi antigenici realizzati sono emersi ulteriori 502 casi.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 4 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 89.

Nella giornata odierna, come detto, non si registrano decessi, con il numero complessivo delle persone decedute dall'inizio della pandemia che resta quindi fermo a 5.420, con la seguente suddivisione territoriale: 1.361 a Trieste, 2.522 a Udine, 1.040 a Pordenone e 497 a Gorizia.

Sempre dall'inizio dell’emergenza Covid in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 485.835 persone.

Dati che, tuttavia, se estesi su base settimanale evidenziano come in Friuli Venezia Giulia, dal 14 al 20 settembre, sia stata registrata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti, pari a 421 (contro i 413 della settimana precedente), mentre i nuovi casi sono aumentati del 21,3% in 7 giorni.

Sono sopra la media nazionale i posti letto in area medica (8,5% contro 5,5%) e in terapia intensiva (2,3% contro 1,6%) occupati da pazienti Covid-19.

È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia in regione. Secondo il report, in Fvg la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino corrisponde al 10,9% (media Italia 9,9%) a cui si aggiunge la popolazione temporaneamente protetta, in quanto guarita dal Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 2,6%.

I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 25% (media Italia 35,2%) a cui si aggiunge un ulteriore 2,1% (media Italia 3,3%) solo con prima dose.

Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 15,1% (media Italia 16,6%). Per quanto riguarda l'incidenza dei nuovi casi per 100 mila abitanti, rileva il monitoraggio, la provincia di Trieste registra il valore più alto con 309, in aumento del 26,5% rispetto alla settimana precedente. Seguono nell'ordine Udine con 280 (+13,3%), Pordenone con 269 (+31,4%) e Gorizia con 247 (+26,9%).