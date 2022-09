Era partito per una scalata nel gruppo del Jôf Fuart, poi il mancato rientro al rifugio: in volo l’elicottero per trovare l’alpinista scomparso

MALBORGHETTO VALBRUNA. Continuano le ricerche dell'escursionista 25enne di Padova che mercoledì 21 settembre non ha fatto rientro al rifugio Pellarini, dove era atteso. Su attivazione della Centrale Sores, alle prime luci dell'alba di giovedì 22 settembre, è decollato da Tolmezzo l'elicottero della Protezione civile del Fvg per un sorvolo dall'alto delle zone dove il giovane dovrebbe essere transitato.

L'allarme era scattato nel tardo pomeriggio di mercoledì. Il 25enne era partito, al mattino, dal rifugio con l’intenzione di scalare da solo lo spigolo Deye Peters, una difficile via di arrampicata che risale lo sperone Nord est della Torre delle Madri dei Camosci. Il gestore della struttura aveva tentato più volte di dissuaderlo dai suoi propositi, ma senza riuscirvi. Non vedendolo rientrare, è scattato l'allarme.

È stato attivato il personale della stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino e della Guardia di finanza: sei tecnici si sono portati in quota al Pellarini per esplorare con le torce la zona: le ricerche sono proseguite tutta la notte, senza esito.